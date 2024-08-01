Adana'da küçük çocuğa hafif ticari araç çarptı

Adana'da yola fırlayan küçük çocuğa hafif ticari araç hafif ticari aracın çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada şans eseri küçük çocuk hafif sıyrıklarla olayı atlattı.
Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan koşarak yola fırlayan küçük çocuğa seyir halindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın ardından çocuk ayağa kalkarken, çevredekiler çocuğun yardımına koştu. Vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun hafif yaralandığı ve kontrollerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ADANA
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