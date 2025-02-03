Adana'da bir kişi, alışveriş merkezinde bulunan kuyumcuya havalandırma girip 3 kilogram altın ve 100 bin TL para çalarak kayıplara karıştı.
Yüreğir ilçesinde, iddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi alışveriş merkezinin havalandırmasını kullanarak içeride bulunan kuyumcuya girdi. Şüpheli kasada bulunan 3 kilogram altın ve 100 bin TL parayı aldı. Bu sırada alarmın çalmasıyla güvenlik durumu polise bildirdi. Alarmı duyan şüpheli havalandırma boşluğuna tekrar girerek kaçtı.
Polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Kuyumcudan 3 Kilogram Altın Çalındı - Son Dakika
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