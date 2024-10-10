Adana'da Lise Öğrencisine Taciz: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Lise Öğrencisine Taciz: Şüpheli Yakalandı

Seyhan'da lise öğrencisini taciz eden Oktay S., 100 saatlik kamera incelemesi sonrası yakalandı.

10.10.2024 22:38
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Lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen şüpheliyi Seyhan polisi yakaladı

Şüphelinin "Çocuğa cinsel istismar, hırsızlık" gibi suçlardan 24 kaydı olduğu öğrenildi

ADANA - Adana'da lise öğrencisi kızın önünü kesip cinsel organını göstererek taciz ettiği öne sürülen şüpheli, Seyhan polisi tarafından 100 saat güvenlik kamerası incelemesi sonrası yakalandı.

Olay, 7 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi kız, öğrenci servisinden inip evine gittiği sırada motosikletli kişi tarafından önü kesildi.

Kız çocuğunun önünü kesen şüpheli, cinsel organını göstererek sözlü tacizde bulundu. Lise öğrencisi kızın çığlık atarak kaçıp ardından babasını arayarak, gözyaşları içinde "Baba yetiş" dediği öğrenildi.

Olay yerine gelen baba kızını korku içinde görünce polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayın peşine düştü.

100 saat kamera incelendi, evinde saklanırken yakalandı

Araştırma polisleri bölgeden topladığı güvenlik kameralarından yaklaşık 100 saatlik görüntü inceledi. Yapılan incelemelerin ardından tacizde bulunduğu öne sürülen şahsın Oktay S. olduğu belirlendi. Söz konusu şüpheli Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'ndeki evinde saklanırken yapılan operasyonla yakalandı.

Suç makinesi çıktı

Yakalanan Oktay S.'nin, tacizde bulunduğu sırada kullandığı motosikletin çalıntı olduğu, başka bir çalıntı motosikletin plakasını da kullandığı belirlendi. "Çocuğa cinsel istismar ve hırsızlık" suçlardan şüphelinin toplam 24 suç kaydı olduğu belirlendi.

Tacizci Oktay S. emniyetteki ifadesinde, "Oradan geçtiğim doğrudur, kimseye tacizde bulunmadım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Lise Öğrencisine Taciz: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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