Adana'da mahalleli kendi 'Cankurtaran' timini kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da mahalleli kendi 'Cankurtaran' timini kurdu

Adana'da tüm zamanların Haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldığı şu günlerde iki haftada serinlemek için sulama kanalına giren 6 kişi boğulunca bir mahallede vatandaşlar kendi 'Cankurtaran' ekibini oluşturdu. Cankurtaran ekibi sulama kanallarında yüzen çocukları kurtararak bir tatbikat yaptı.

09.06.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da iki haftada 6 kişi boğulunca mahalleli kendi "Cankurtaran" timini kurdu

Mahallelinin kurduğu "Cankurtaran" timi sulama kanalında kurtarma tatbikatı yaptı

ADANA - Adana'da tüm zamanların Haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldığı şu günlerde iki haftada serinlemek için sulama kanalına giren 6 kişi boğulunca bir mahallede vatandaşlar kendi "Cankurtaran" ekibini oluşturdu. Cankurtaran ekibi sulama kanallarında yüzen çocukları kurtararak bir tatbikat yaptı.

Adana'da Haziran ayına girilmesiyle birlikte Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisine girdi. 44 derece sıcaklık ile tüm zamanların en sıcak Haziran ayının yaşandığı su günlerde boğulma vakaları da arttı. Son iki hafdada 6 kişi Ocak'tan bu yana ise 12 kişi serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu. Adana'da her yıl ortalama 30 kişi serinlemek için girdiği sulama kanalında hayatını kaybediyor. Son 10 yılda ise yaklaşık 300 kişi boğularak can verdi.

"6 kişilik Cankurtaran timi kurdular"

Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde mahalleli boğulma vakalarına karşılık kendi "Cankurtaran" ekibini oluşturdu. Cankurtaran ekibinde sertifikalı 6 kişi bulunuyor. Cankurtaranlar sulama kanalına bir de kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Antalya'da sertifikalı olarak cankurtaranlık yapan 21 yaşındaki Volkan Toprak," Burada bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yüzüyor. Biz onları orada hemen uyarıyoruz, çıkın kanaldan diye. Birçok kişi boğuldu bu kanallarda. Çok şükür mahallemizin yanındaki kanalda boğulma vakası olmadı. Çünkü arkadaşlarımız yardımcı oluyor, uyarıyor. Birkaç kişiyi de boğulurken hep kurtardılar" dedi.

"Belediyeden destek bekliyoruz"

Toprak," Merkez Parkta ya da başka yerde gezen bekçi arkadaşlarımız buralarda güvenliğini sağlayabilir. Zeydan başkanımızdan rica ediyoruz. Kanaların belli yerinden demirleri yok. Buradan geçen kişiler düşebilir. Çocuk arabası falan geçerken düşebilir. Yani bize bir yardımcı olabilirler. Adana Büyükşehir Belediyesinden buraya destek bekliyoruz" diye konuştu.

"Havuz olmadığı için insanlar sulama kanallarına yöneliyor"

Sulama kanallarında yüzenleri uyardıklarını dile getiren Toprak, "Sulama kanalında yüzen kişilere sakince çıkmasını söylüyoruz, uyarıp yardımcı oluyoruz. Bazı yerlerde ayakları falan takılıyoruz, çekip çıkartıyoruz hemen. Genellikle uyarıp çıkmalarını söylüyoruz. Onlarda bizleri dinleyip çıkıyor. Ama sıcak olduğu için Adana sıcakları da belli, mahallemizde de hiç havuz olmadığından dolayı insanlar sulama kanalına yöneliyor" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Cankurtaran, Çocuk, Adana, Güvenlik, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da mahalleli kendi 'Cankurtaran' timini kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
10:13 Nisan Ayında Türkiye’nin Cari İşlemler Açığı 5.3 Milyar Dolar Nisan Ayında Türkiye'nin Cari İşlemler Açığı 5.3 Milyar Dolar
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:11:34. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da mahalleli kendi 'Cankurtaran' timini kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement