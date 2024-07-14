Adana'da Minibüs Devrildi: 7 Yaralı

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Adana'da minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu Pozantı istikameti Damlama mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs yan yatıp sürüklendi. Kaza sonrası 7 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar minibüsten çıkartılarak hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA