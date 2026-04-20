Adana\'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Adana'da devrilen motosiklette yolcu konumunda bulunan 16 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Sürücü ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kafeteryada çalışan Zeynep Su Acar (16), kendisini almaya gelen arkadaşı Ercan A.'nın (18) motosikletine bindi. Ercan A. idaresindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Ercan A. ve arkasındaki Zeynep Su Acar araçtan savrularak metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından Ercan A. ve Zeynep Su Acar hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Zeynep Su Acar kurtarılamadı. Zeynep'in cenazesi Kürkçüler Mezarlığında toprağa verildi.

Sürücü Ercan A.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA