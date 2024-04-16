Adana\'da Motosikletle Babaannesini Ziyarete Giden Genç Maganda Kurşunuyla Hayatını Kaybetti

Adana'da sokak ortasında öldürülen gencin motosikletiyle babaannesini ziyarete gittiği sırada iki kişinin bir iş yerine silahlı saldırı düzenlemesi sonucu gelen maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Olay, 5 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Efe K. ve Aydın T. motosiklet ile ilerlerken otomobil ile çarpıştı. Şüpheliler çarptıkları aracın sürücüsünün yanında karısı varken darp etmeye başladı. Bölgedeki taksi durağındaki şoförler ise kavgaya ayırıp İbrahim Efe K. ve Aydın T.'yi gönderdi.
Gençler taksi durağında karışan şoförleri tehditler edip ayrıldı. Bir süre sonra taksi durağına gelen İbrahim Efe K. ve Aydın T. kavgayı ayıran kişilerle tartışıp bölgeden uzaklaştı. Akşam saatlerinde silahla gelen İbrahim Efe K. ve Aydın T. taksi durağına yaklaşık 14 el ateş açtı.
"Saldırı sırasında babaannesine giden genç kurşunların hedefi oldu"
Evinden çıkıp motosikletine binen Ahmet Kartepe (28) babaannesi Fatma Kartepe'yi ziyarete gittiği sırada saldırının düzenlendiği bölgeden geçti. Bu esnada magandaların silahından çıkan kurşunlardan biri Ahmet'in sırtına isabet etti. Şüpheliler kaçarken, Ahmet motosikletten kanlar içerisinde yere düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Biz evladımızı verdik, yapanlar çok rahat şekilde dışarı geziyor.
"Katillerin bulunup adalete teslim edilmesini istiyorum"
Evladını maganda kurşunu yüzünden kaybeden baba Erdal Kartepe (53),"Bu olayda benim oğlumun hiçbir suçu günahı yoktur, oğlum akşam iftara geldi, yemeğini yedi ve sonra ben babaanneme gideceğim dedi çıktı. Yarım saat geçtikten sonra oğlumun vurulduğunun haberi geldi. Bu olayla hiç alakası yoktu, kaza kurşununa geldi. Bu katillerin bulunup bir an önce adalete teslim edilmesini istiyorum. Sürekli nenesinin yanına giderdi, bu sefer oradan geçerken şahıslar taksi durağına sıkıyor oradan geçen oğlumda kaza kurşununa kurban gidiyor. Acımız büyük, genç yaşta evladımızı toprağa verdik Allah rahmet eğlesin" dedi.
"Katiller hala dışarıda rahat rahat geziyorlar"
Haberi duyunca başından aşağı kaynar sular döküldüğü ifade eden baba Kartepe," Hiç beklemiyordum böyle bir haber almayı. Sabah işine gider akşam evine gelirdi. Herkese sorun evladım iyi bir insandı kimseye bir kötülüğü yoktu, eş dost akraba herkes iyi bilirdi oğlumu. Bayramda biz evladımızı toprağa verdik. Evladımın katilleri hala dışarıda rahat rahat geziyorlar. Bir an önce oğlumun katilleri yakalansın istiyorum. Bunlar şebeke midir nedir nasıl yakalanmıyorlar hayret. Katillerin isimleri belli hepsi tespit edilmiş" diye konuştu.
Babaanne Fatma Kartepe, "Çocuğum her gün benim ziyaretime geliyordu. Kör bir kurşuna rastladı geçerken yoldan. Ciğerleri dökülsün. Ahmet'im bir kör kurşuna rastladı" dedi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Motosikletle Babaannesini Ziyarete Giden Genç Maganda Kurşunuyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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