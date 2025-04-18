Adana\'da Narkotik Operasyonu: 1 Kilo Metamfetamin ve Tüfek Ele Geçirildi

Adana'da narkotik polislerinin durdurduğu hafif ticari araçta 1 kilo 52 gram metamfetamin ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçireldi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde yapılan takip sonucu bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 52 gram metamfetamin, 16,43 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Araçtaki Derviş K. (40), Gaffar T. (41) ve Gökhan K. (30) gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde uyuşturucu madde satmadıklarını, sadece kullanıcı olduklarını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden araç sahibi olduğu belirlenen Derviş K. tutuklanırken, Gaffar T. ve Gökhan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA