Adana'da Operasyonda Uçaksavar Mermisi ve Hafif Makineli Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Operasyonda Uçaksavar Mermisi ve Hafif Makineli Tüfek Ele Geçirildi

Adana'da polis tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, bir evde uçaksavar mermisi ve hafif makineli tüfek bulundu. Operasyon sonucunda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişiler arasında silahlı yaralama ve dolandırıcılık suçlarından arananlar da bulunuyor.

30.07.2024 09:52
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Adana'da polis bir eve yaptığı operasyonda, uçaksavar mermi çekirdeği, ruhsatsız tabanca ile gardıroba zulalanmış hafif makineli tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi yakalandı. Yakalanan kadının silahlı yaralama suçundan, diğer yakalanan kişinin ise dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız silahlar olduğu ihbarını aldı. Ekipler bunun üzerine söz konusu ikamete operasyon düzenledi.

Baskında eve giren polisler, kasten yaralamadan 6 suç kaydı olan Selim B. (19), silahla yaralama suçundan aranan Sanem K. (21) ve dolandırıcılık suçundan aranan Aslan G.'yi (21)'yi ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Gardırobun zulasından çıktı

Evde arama çalışması yapan polis, ruhsatsız tabanca, 85 mermi, 11 pakette toplam 9.15 gram bonzai, 2 adet çalıntı plaka, 3 adet uçaksavar mermi çekirdeği, 4 adet maske ile gardıroba yapılan zulada hafif makineli tüfek ele geçirdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Operasyonda Uçaksavar Mermisi ve Hafif Makineli Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Operasyonda Uçaksavar Mermisi ve Hafif Makineli Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika
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