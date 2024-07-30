Adana'da Operasyonda Uçaksavar Mermisi ve Hafif Makineli Tüfek Ele Geçirildi

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Adana'da polis bir eve yaptığı operasyonda, uçaksavar mermi çekirdeği, ruhsatsız tabanca ile gardıroba zulalanmış hafif makineli tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi yakalandı. Yakalanan kadının silahlı yaralama suçundan, diğer yakalanan kişinin ise dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız silahlar olduğu ihbarını aldı. Ekipler bunun üzerine söz konusu ikamete operasyon düzenledi.

Baskında eve giren polisler, kasten yaralamadan 6 suç kaydı olan Selim B. (19), silahla yaralama suçundan aranan Sanem K. (21) ve dolandırıcılık suçundan aranan Aslan G.'yi (21)'yi ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Gardırobun zulasından çıktı

Evde arama çalışması yapan polis, ruhsatsız tabanca, 85 mermi, 11 pakette toplam 9.15 gram bonzai, 2 adet çalıntı plaka, 3 adet uçaksavar mermi çekirdeği, 4 adet maske ile gardıroba yapılan zulada hafif makineli tüfek ele geçirdi. - ADANA