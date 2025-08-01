Adana\'da Orman Yangınlarıyla İlgili Açıklama

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, orman yangınlarıyla ilgili tutuklanan 3 şüphelinin terör bağlantıları olmadığını belirterek, "İHA ile tespit edip yakaladık. Terörle bağlantısı yok, daha çok vatandaşlarımızın tarla açma gayretiyle yaptığı bir şey" dedi.

Adana'da son günlerde art arda çıkan orman yangınlarıyla ilgili yapılan çalışma kapsamında bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri fotokapanlar kurdu. İnsansız Hava Aracı (İHA) ile havadan da izleme başlatıldı. Bayraktar TB2, 25 Temmuz saat 21.00 sularında çıkan bir yangını 2 dakika içinde tespit ederek ekipleri harekete geçirdi. Görüntülerde ise yangının tespit edilmesinin ardından şüpheli bir aracın İHA tarafından takibe alındığı görüldü. Şüpheli araç durdurularak araçta bulunan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "yangına sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı.

Olayın ardından Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. Vali Köşger, tutuklanan 3 zanlının terör bağlantısı olmadığının altını çizerek, "Havadan İHA ve SİHA'lar, karadan jandarmamız sahada devriye geziyor. Gereken cezalar uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde şehrimiz civarında İHA ile tespit edip yakaladık. Terörle bağlantısı yok, daha çok vatandaşlarımızın tarla açma gayretiyle yaptığı bir şey. Vatandaşlarımızın şunu bilmesi gerekiyor; orman alanları anayasa güvencesi altındadır. Ormanları yakarak ya da başka şekilde ele geçirmek mümkün değil. 100 yıl da geçse orman vasfını yitirmez. Üzerine bina da yapsanız, gökdelen de yapsanız, yıktırır ve yeniden orman vasfına döndürürüz. Orman alanlarına bina yaparak ya da başka yollarla sahiplenmek mümkün değil. Vatandaşlarımız dikkatli olsun; hem sıkı denetimler hem de ağır cezalar var" dedi. - ADANA