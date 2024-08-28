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Adana'da otomobil yedek parça dükkanında çıkan yangında iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir otomobil yedek parça dükkanında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın kısa sürede büyürken itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından iş yerindeki yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin iş yerindeki soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan, iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ADANA