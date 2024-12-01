Adana\'da Park Halindeki Otomobil Yangında Küle Döndü

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Adana'da park halindeki otomobil yanarak demir yığınına döndü.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Tofaş marka otomobil park halindeyken birden alev aldı. Otomobilin yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Kısa sürede olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri geldi. Ekipler otomobili söndürdü. Ancak otomobilden geriye demir yığını kaldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ADANA