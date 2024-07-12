Adana'da parkta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde dün gece parka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölürken 1 kişide yaralanmıştı. Ceyhan polisi olaydan kısa süre sonra 4 kişiyi yakaladı, yakalanan şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 11 Temmuz günü Ceyhan ilçesinde Büyük Atatürk parkında meydana geldi. İddiaya göre, Hakkı Acatürk (27), Serhat Yıldırım (23) parkta oturdukları sırada silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile vurulan Acatürk olay yerinden hayatını kaybederken Serhat Y.'de ayağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serhat Y. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ceyhan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu olaydan kısa süre sonra H.S (19), M.B (31), H.Y (27) VE H.Y (24)'ü yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken H.S ile M.B tutuklandı diğer iki kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA