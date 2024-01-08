Adana'da planlayarak ve tasarlayarak cinayet işleyen 4 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişiyi oturduğu evin girişinde planlayarak ve tasarlayarak öldürdüğü tespit edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 21 Aralık 2023 tarihinde gece saat 01.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi 58. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saltuk Apartmanı önünde otomobilinden inerek evine giden Turan Rigan, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Rigan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceyhan ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Turan Rigan'ı öldüren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma neticesinde bölgede çok sayıda güvenlik kamerası incelendi. Yapılan incelemelerinin ardından polis, M.B.,O.Ç., B.U., G.A. kişilerini tespit etti.

Yapılan tespitin ardından söz konusu şüpheliler 5 Ocak günü şafak vakti yapılan operasyonla ikametlerinde yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet balistik çelik yelek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler planlayarak ve tasarlayarak cinayet işleme suçundan tutuklandı.