 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da planlayarak ve tasarlayarak cinayet işleyen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da planlayarak ve tasarlayarak cinayet işleyen 4 kişi tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişiyi oturduğu evin girişinde planlayarak ve tasarlayarak öldürdüğü tespit edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, 21 Aralık 2023 tarihinde gece saat 01.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi 58. Sokak üzerinde meydana geldi. Turan Rigan isimli kişi, evine giderken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Ceyhan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda şüphelileri tespit ederek yakaladı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ruhsatsız silahlar ve balistik çelik yelek ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve cinayet suçundan tutuklandı.

Adana\'da planlayarak ve tasarlayarak cinayet işleyen 4 kişi tutuklandı
08.01.2024 - 20:38,  Güncelleme: 20:41
Abone Ol

Adana'da planlayarak ve tasarlayarak cinayet işleyen 4 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişiyi oturduğu evin girişinde planlayarak ve tasarlayarak öldürdüğü tespit edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 21 Aralık 2023 tarihinde gece saat 01.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi 58. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saltuk Apartmanı önünde otomobilinden inerek evine giden Turan Rigan, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Rigan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceyhan ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Turan Rigan'ı öldüren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma neticesinde bölgede çok sayıda güvenlik kamerası incelendi. Yapılan incelemelerinin ardından polis, M.B.,O.Ç., B.U., G.A. kişilerini tespit etti.

Yapılan tespitin ardından söz konusu şüpheliler 5 Ocak günü şafak vakti yapılan operasyonla ikametlerinde yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet balistik çelik yelek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler planlayarak ve tasarlayarak cinayet işleme suçundan tutuklandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aralık, Ceyhan, Adana, Tutuklama, Adana, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da planlayarak ve tasarlayarak cinayet işleyen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47
Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak

Son Dakika
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 22:11:32. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da planlayarak ve tasarlayarak cinayet işleyen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement