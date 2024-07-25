Adana'da Polis Kovalamacası: 83 Bin 888 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Polis Kovalamacası: 83 Bin 888 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan uyuşturucu kuryesi, 15 kilometrelik kovalamaca sonucu Seyhan polisi tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada 83 bin 888 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün rekoru oldu.

25.07.2024 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan uyuşturucu kuryesi 15 kilometrelik kovalamaca sonucu Seyhan polisi tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada 83 bin 888 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün rekoru oldu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan devriye ekipleri, Yeşiloba Mahallesi ara sokaklarında durumundan şüphelendikleri Ferhat A. (20) isimli şahsın 01 BBC 20 plakalı araca koli yüklediğini fark etti. Ekipler, şahsın yanına gittiği sırada Ferhat A., araca binerek kaçmaya başladı.

15 kilometrelik kovalamaca

Yaklaşık 15 kilometrece boyunca trafik kurallarını hiçe sayarak kaçan Ferhat A. Yüreğir ilçesine bağlı Çukurova Caddesi'nde polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu. Araçtan indirilen Ferhat A., kelepçe takılarak etkisiz hale getirilirken araçta yapılan aramada 83 bin 888 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ferhat A., emniyette uyuşturucu kuryesi olduğunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, Güvenlik, Adana, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Polis Kovalamacası: 83 Bin 888 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
09:01 Ankara’yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne telefonu kapattı Ankara'yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattı
23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:58 Netanyahu Kongre’de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı Netanyahu Kongre'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı
08:20 Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi! Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti
08:11 Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı
03:18 Osmaniye’de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı
01:44 ABD Kongresi’nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül’ü de küplere bindirdi ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi
00:09 Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre’de ağzını bozdu: İran’ın kullanışlı ahmakları Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre'de ağzını bozdu: İran'ın kullanışlı ahmakları
23:55 Oyun oynayan çocukların arasına dalan traktör 2 kardeşi hayattan kopardı Oyun oynayan çocukların arasına dalan traktör 2 kardeşi hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 10:41:52. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Polis Kovalamacası: 83 Bin 888 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement