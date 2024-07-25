Adana'da Polis Kovalamacası: 83 Bin 888 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan uyuşturucu kuryesi 15 kilometrelik kovalamaca sonucu Seyhan polisi tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada 83 bin 888 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün rekoru oldu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan devriye ekipleri, Yeşiloba Mahallesi ara sokaklarında durumundan şüphelendikleri Ferhat A. (20) isimli şahsın 01 BBC 20 plakalı araca koli yüklediğini fark etti. Ekipler, şahsın yanına gittiği sırada Ferhat A., araca binerek kaçmaya başladı.

15 kilometrelik kovalamaca

Yaklaşık 15 kilometrece boyunca trafik kurallarını hiçe sayarak kaçan Ferhat A. Yüreğir ilçesine bağlı Çukurova Caddesi'nde polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu. Araçtan indirilen Ferhat A., kelepçe takılarak etkisiz hale getirilirken araçta yapılan aramada 83 bin 888 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ferhat A., emniyette uyuşturucu kuryesi olduğunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA