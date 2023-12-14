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Adana'da Polis Memuru Şüpheliyi Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika
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Adana'da Polis Memuru Şüpheliyi Etkisiz Hale Getirdi

Adana'da polis memuru, yakaladığı şüpheli tarafından parmağı kırılmasına rağmen şüpheliyi kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Şüphelinin kaçarken yere attığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, polisin yanlış kişiyi yakaladığını iddia etti. Şüpheli tutuklandı ve suç kaydının olduğu belirlendi.

Adana\'da Polis Memuru Şüpheliyi Etkisiz Hale Getirdi
14.12.2023 - 09:49,
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Adana'da yakaladığı şüpheli tarafından parmağı kırılan polis memuru acı çekmesine rağmen şüpheliyi kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Şüphelinin kaçarken yere attığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Yakalanan şüpheli emniyetteki sorgusunda," Polisler yanlış kişiyi yakaladı, ben yoktum, polisin parmağını da ben kırmadım" dedi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi tarihi Taş Köprüde meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Taş Köprü civarında etrafı rahatsız eden bir kişi ihbarı alınca bölgeye geldi. Ekipleri ihbarı edilen kişinin Mert Ç. (28) olduğunu belirledi. Polisler yanına gelince Mert Ç., kaçmaya başladı.

Şüpheli kaçtığı sırada yere ruhsatsız tabanca attı. Peşini bırakmayan polis memuru M.İ, Mert Ç.'yi yakaladı. Bu sırada hala kaçmaya çalışan şüpheli polis memuru M.İ.'in parmağını kırdı. Acı içinde kalan polis şüpheliyi buna rağmen bırakmayarak kelepçe takıp etkisiz hale getirdi.

Yakalanan şüpheli basın mensuplarının polisin parmağını neden kırdın sorusuna," Ben mi?" şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.

"İfadesinde yanlış kişiyi yakaladılar dedi"

Şüpheli Mert Ç. emniyette verdiği ifadede, "Polisler gelince iki kişi kaçtı, ben yoktum. Polisler yanlışlıkla beni yakaladı. Polisin parmağını da ben kırmadım" diye suçunu inkar etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, yakalanan Mert Ç.'nin hırsızlık, uyuşturucu, ruhsatsız silah taşıma ve kasten adama yaralama gibi suçlardan 29 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Polis Memuru Şüpheliyi Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Polis Memuru Şüpheliyi Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika
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