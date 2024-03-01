Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Şüpheli Kolundan Vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Şüpheli Kolundan Vuruldu

Adana'da pompalı tüfekle polis merkezine saldırı düzenleyen şüpheli, karşı ateşle kolundan vuruldu. Olayın ardından kaçan, saklandığı adreste yakalanıp, gözaltına alınan saldırgan, tutuklandı. Saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İsmi açıklanmayan şüphelinin, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının tespit edilmediği belirtildi.

01.03.2024 11:31  Güncelleme: 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da pompalı tüfekle polis merkezine saldırı düzenleyen şüpheli, karşı ateşle kolundan vuruldu. Olayın ardından kaçan, saklandığı adreste yakalanıp, gözaltına alınan saldırgan, tutuklandı. Saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Şubat gecesi Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. Polis merkezinin otopark kapısının açılmasıyla elindeki pompalı tüfekle içeri giren şüpheli, polisin 'dur' ihtarına rağmen havaya ve merkeze ateş açtı. Polis ve bekçilerin de karşılık vermesiyle kolundan yaralanan şüpheli, koşarak kaçtı. Saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkezdeki ekiplerin anonsuyla bölgeye Terörle Mücadele, Asayiş Şube ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis, saklandığı adrese operasyon düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı. Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İsmi açıklanmayan şüphelinin, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının tespit edilmediği belirtildi.

Adana\'da Polis Merkezine Saldırı: Şüpheli Kolundan Vuruldu
Kaynak: DHA

Yüreğir, Adana, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Şüpheli Kolundan Vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 12:17:19. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Şüpheli Kolundan Vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement