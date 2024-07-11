Adana'da Polis Merkezine Saldırı Girişiminde Bulunan Şahıs İfadesini Yalanladı - Son Dakika
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Adana'da Polis Merkezine Saldırı Girişiminde Bulunan Şahıs İfadesini Yalanladı

Adana\'da Polis Merkezine Saldırı Girişiminde Bulunan Şahıs İfadesini Yalanladı

Adana'da polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunmaktan tutuklanan şahıs, ilk duruşmada daha önceki ifadesini yalanladı. Şahıs, mahkemede sadece bekçileri korkutmak amacıyla saldırıyı planladığını ve kafasının iyi olduğunu söyledi.

11.07.2024 16:54
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Adana'da polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunmaktan tutuklanan şahıs, ilk duruşmada daha önceki ifadesini yalanladı. Daha önce saldırıyı planlı yaptığını itiraf eden şahıs, mahkemede, "Sadece bana vuran bekçileri korkutmak amacıyla bu işi yaptım. Evden çıkarken de anneme 'Şehit olmaya gidiyorum' dedim. Kafam iyiydi" dedi.

Geçtiğimiz şubat ayında gece saatlerinde Yüreğir ilçesindeki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Ramazan Dursun (20), önce havaya ateş etmek istemiş, ardından tüfeğini polis memurları H.G. ve A.B'ye doğru yöneltmişti. Silahı tutukluk yapan şahsı fark eden polisler, kaçmaya başlayan Dursun'u omzundan vurarak yakalamıştı. Şahsın evinde yapılan aramada 'toplatma kararı' bulunan çeşitli kitaplar ele geçirilmişti. Dursun'un saldırı girişiminden 1 gün önce de haklarında 'DEAŞ üyeliği'nden adli işlem yapılan Ö.T., E.T., R.Y. ve M.C. ile görüştüğü, yine DEAŞ'a yönelik soruşturmada tutuklanan Y.T.'yi saldırının meydana geldiği tarihte ve öncesinde cezaevinde ziyaret ettiği tespit edilmişti.

"Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne silahlı saldırı yapmayı planladım"

Ramazan Dursun hakkında Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçlarından dava açılmıştı. Dursun hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 26 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Dursun, iddianamede yer alan ifadesinde, "Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne silahlı saldırı yapmayı planladım. İzlemiş olduğum video ve sohbetlerin etkisinde kalarak bu eylemi gerçekleştirdim" demişti.

"Anneme 'Şehit olmaya gidiyorum' dedim. Kafam iyiydi"

İlk duruşmaya avukatı ile katılan sanık Ramazan Dursun, polis merkezine tüfekli saldırıyı bekçileri korkutmak için yaptığını öne sürdü. Dursun, "Mahallede gezerken bekçiler durdurup kimlik sordu. Kimliğimin üzerimde olmadığını söyledim. Bana, 'Nasıl kimliksiz gezersin' diyerek tepki gösterdiler. Aramızda kimlik yüzünden tartışma yaşanırken, bekçiler bana vurdu. Bu benim çok zoruma gitti. Sinirlenip gittim, hurdacıdan bir tüfek aldım. İçine fişek yerleştirdim. Evden çıkarken de anneme 'Şehit olmaya gidiyorum' dedim. Kafam iyiydi. Amacım, polis merkezi önünde tüfekle ateş ederek bekçileri korkutmaktı. Tüfekle önce havaya ateş etmek istedim, silah tutukluk yaptı. Sonra polisler beni kovalayıp yaraladı. Benim herhangi bir örgütle bağım yok. Sadece bana vuran bekçileri korkutmak amacıyla bu işi yaptım" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Dursun'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Polis Merkezine Saldırı Girişiminde Bulunan Şahıs İfadesini Yalanladı - Son Dakika

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