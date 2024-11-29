Adana'da Sahte Dolar Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika
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Adana'da Sahte Dolar Operasyonu: 15 Gözaltı

Adana\'da Sahte Dolar Operasyonu: 15 Gözaltı

Adana merkezli operasyonda 15 kişi yakalanırken, 79 bin 256 sahte dolar ele geçirildi.

29.11.2024 09:55
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Adana merkezli 3 ilde ATM'lere 45 bin 800 sahte dolar yatıran şebekeye yönelik yapılan operasyonda 15 kişi yakalanırken, 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 79 bin 256 sahte dolar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, piyasaya ATM ve para sayma makinesinden geçen sahte dolar süren şebekeyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaklaşık 7 ay önce kentte iki farklı bankanın ATM'sine 100 dolar banknot şeklinde 45 bin 800 dolar yatırıldığını belirledi.

"ATM'lerin kamera kayıtları incelendi"

Mali Büro Amirliğine bağlı ekipleri söz konusu her iki bankanın ATM'sinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin tanınmamak için şapka, gözlü ve maske kullanarak para yatırdığı belirlendi. Bu sefer de kentteki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 7 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin dolarları başkalarının hesaplarına yatırıp daha sonra TL olarak çektiği belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

"Şebeke operasyonla çökertildi"

Adana, Mersin ve Hatay'da söz konusu şebekeye yönelik Mali Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda A.Ö, F.K, S.B, R.S.'nin aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı.

Operasyonda söz konusu şüphelilerin evlerinde yapılan arama çalışmalarında 100 dolar banknot şekilde 18 bin 300 dolar, 1 dolar banknot şeklinde 256 dolar ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Öte yandan operasyonda yakalanan A.Ö, F.K ve S.B.'den Antalya'nın Alanya ilçesinde Mayıs ayında 60 bin 700 sahte dolarla ele geçirildiği öğrenildi.

"Kumarda kazandıklarını söyleyerek sahte olduğunu bilmediklerini belirttiler"

Emniyette sorguya alınan 15 şüphelide, polise hemen hemen aynı savunmayı yaptığı öne sürüldü. Yapılan savunmada şüpheliler, "Kumarda parayı kazandım, bana verilen doları sahte olduğunu bilmiyordum" iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö, F.K, S.B ve R.S çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 şüpheli savcılıktan serbest kalırken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 79 bin 256 sahte dolar ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Sahte Dolar Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika

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