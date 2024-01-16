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Adana'da Şehit Polis Memurunun İsmi Polis Merkezine Verildi - Son Dakika
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Adana'da Şehit Polis Memurunun İsmi Polis Merkezine Verildi

Adana'da 2016 yılında evrak dağıtırken uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit düşen polis memuru Yılmaz Bozkurt'un ismi polis merkezine verilirken, annesi gözyaşlarına boğuldu.

Adana\'da Şehit Polis Memurunun İsmi Polis Merkezine Verildi
16.01.2024 - 12:51,  Güncelleme: 13:01
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Adana'da 2016 yılında evrak dağıtırken uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit düşen polis memuru Yılmaz Bozkurt'un ismi polis merkezine verilirken, annesi gözyaşlarına boğuldu.

2005 yılında Adana Emniyet Müdürlüğüne atanan şehit polis memuru Yılmaz Bozkurt, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. Dağlıoğlu Şehit Mehmet Aslan Polis Merkezi'nde görev yapan şehit polis memuru Yılmaz Bozkurt, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde 20 Mayıs 2016 tarihinde evrak dağıtımı yaptığı sırada kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu.

"Şehit edildiği mahallede açılan karakola ismi verildi"

Gülbahçesi Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Yılmaz Bozkurt'un ismi aynı mahallede açılan polis merkezine verilerek adı ölümsüzleştirildi.

Polis merkezinin açılışına Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Coşkun Sel, şehidin eşi Nuran Bozkurt, oğulları Yiğit Çağrı ve Görkem Bozkurt ile şehidin annesi Alime ile şehidin babası Mustafa Bozkurt katıldı. Şehidin annesi açılış sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci," Değerli şehit meslektaşımız Yılmaz Bozkurt isminin verilmesi polis merkezine şehidimizin ailesi kadar bizler içinde gurur vesilesi olmuştur. Başta şehidimiz Yılmaz Bozkurt, olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken hizmet binamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"72 bin 448 vatandaşa hizmet verecek"

Açılan polis merkezi Gülbahçesi, Gülpınar, Dumlupınar ve Yenidam Mahallelerinden sorumlu olacak. 19 kilometrelik alanda 72 bin 448 vatandaşa hizmet verecek. Polis merkezinde, 2 komiser, 1 komiser yardımcısı, 56 polis memur, 6 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapacak. Polis merkezinde toplamda 66 personel ile 3 hizmet aracı bulunacak.

"Babamın adına böyle bir şey yapılması ailemizi çok mutlu etti"

Tıp öğrencisi şehidin 21 yaşındaki oğlu Görkem Bozkurt," Burada olmaktan çok mutluyum. Bizim için çok anlamlı, babam buraya emek verdi yıllarca çalıştı. Vatan için burada şehit oldu. Babamın adına böyle bir şey yapılması ailemizi çok mutlu etti. Gerçekten babamın adına mutlu oldum. Bu şekilde isminin yaşaması çok güzel" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana'da Şehit Polis Memurunun İsmi Polis Merkezine Verildi - Son Dakika
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