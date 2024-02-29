Adana'da Silah Ticareti Yapan Şahsın Evine Operasyon: 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Silah Ticareti Yapan Şahsın Evine Operasyon: 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana\'da Silah Ticareti Yapan Şahsın Evine Operasyon: 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde silah ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın evine yapılan operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

29.02.2024 14:22  Güncelleme: 14:24
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Adana'da silah ticareti yaptığı öne sürülen şahsın evine yapılan operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçilirken bir kişi gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma polisleri, Doğan D. isimi şahsın silah ticareti yaptığını belirledi. Şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki evine yapılan operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 26 tabanca gövdesi, 5 şarjör, 41 mermi, 162 icra yayı, 25 icra mili ve 52 sürgü tutucu pim ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan Doğan D. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Silah Ticareti Yapan Şahsın Evine Operasyon: 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Silah Ticareti Yapan Şahsın Evine Operasyon: 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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