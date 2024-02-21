Adana'da sunta içine zulalanmış 100 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da sunta içine zulalanmış 100 kilogram esrar ele geçirildi

Adana'da narkotik polisleri şüphelendikleri tırda sunta içerisine zulalanmış halde 100 kilo 700 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili tırı sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

21.02.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
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Adana'da sunta içine zulalanmış 100 kilogram esrar ele geçirildi

ADANA - Adana'da narkotik polisleri şüphelendikleri tırda sunta içerisine zulalanmış halde 100 kilo 700 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili tırı sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir tırı İncilik Park Alanındaki uygulamada durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Hulk" araçta yaptığı aramada tırda yüklü olan suntalara tepki verdi. Polis ekipleri suntaların içeresini açtığında zulalanmış halde 175 pakette 100 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili tır sürücüsü İlyas B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana\'da sunta içine zulalanmış 100 kilogram esrar ele geçirildi
Kaynak: İHA

Narkotik, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da sunta içine zulalanmış 100 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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