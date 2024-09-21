Adana\'da Süper Hücre Etkisi: Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Adana'yı 'Süper hücre' vurdu

Adana'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

ADANA - Adana'da etkili olan süper hücre, şiddetli yağmur ve rüzgarla birlikte bazı cadde ve sokakları göle çevirdi.

Adana'nın merkezine yağan ve aniden bastıran yağmur sonrası yollar göle döndü. Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken ana cadde ve arterlerde oluşan su birikintileri nedeniyle yol kenarında araçlar mahsur kaldı.

Öte yandan Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü yaptığı uyarıda yağışın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiği belirtirken ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Yağmur etkisini sürdürürken Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri su basan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.