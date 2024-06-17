Adana'da Tofaş uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı
ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesinde bir otomobil uçurumdan aşağı düştü. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Aladağ ilçesine başlı Başpınar mahallesi Hasan Dede mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kişi kullandığı Tofaş marka aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan aşağı yuvarlandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan 5 yaralıyı hastaneye kaldırıldı.
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