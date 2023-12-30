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Adana'da Torbacılara Operasyon: 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Torbacılara Operasyon: 4 Kişi Tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 adrese yapılan baskınlarda 4 kişi yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda metamfetamin, sentetik ecza ve bonzai ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 4 kişi tutuklandı.

Adana\'da Torbacılara Operasyon: 4 Kişi Tutuklandı
30.12.2023 - 09:59,
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Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 3 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda Mehmet Ö., Uğur D., Menderes A., Samet D. ve İbrahim E. yakalandı. Evlerde yapılan aramada, 12,92 gram metamfetamin, 9 adet sentetik ecza ile 53,52 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Ö., Uğur D., Menderes A. ve Samet D. tutuklandı, İbrahim E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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