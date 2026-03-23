Adana\'da Trafik Kavgasında Bıçaklı Saldırı

Adana'da trafikte çıkan tartışmada tırda bulunan yolcu, otomobil sürücüsünün önünü kesip bıçakla saldırarak, araca zarar verdi. Yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tır şoförü aracıyla otomobilin önünü keserken, araçta yolcu olarak bulunan şahıs eline aldığı bıçakla otomobil sürücüsüne yöneldi. Şüpheli, otomobile de zarar verdi. Olayda yaralanan olmazken, yaşananlar otomobildeki araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA