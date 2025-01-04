Adana\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki 5 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 ACF 977 plakalı Wolkswagen marka otomobil, park halindeki 4 araca çarptıktan sonra yol kenarında bekleyen 01 BRT 34 plakalı Opel marka otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yol kenarında bekleyen araçtaki anne ile kızı yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü ile yol kenarında bekleyen araçtaki anne ile kızını hastaneye kaldırdı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. - ADANA