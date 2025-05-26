Adana\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Adana'da kontrolden çıkan otomobil refüjde asılı kaldı: 5 yaralı

ADANA - Adana'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek evlerin arasında girdiği trafik kazasında 3'ü kadın 5 kişi yaralandı. Otomobilin refüjde dik bir şekilde kaldığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Mithat Özsan Bulvarı'nda ilerleyen 01 SN 436 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil karşı şeride geçip evlerin arasına girerek kaza yaptı. Otomobil refüjde dik bir şekilde kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 3'ü kadın 5 yaralıyı otomobilden çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.