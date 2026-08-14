Adana'da trajik yangın: Mimar hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da trajik yangın: Mimar hayatını kaybetti

Adana\'da trajik yangın: Mimar hayatını kaybetti
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58 yaşındaki H.Ç., boşanma süreciyle ilgili sorunlar yaşayan mimar, villasını ateşe vererek hayatını kaybetti.

Adana'da eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında iki kez uzaklaştırma kararı alındığı ve eşinin boşanma davası açtığı öne sürülen 58 yaşındaki mimar H.Ç., geldiği villasını ve lüks aracını ateşe verdikten sonra çıkan yangında hayatını kaybetti.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Sambayadı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç.'nin eşi N.Ç. (56), eşinden şiddet gördüğünü öne sürerek iki kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Çiftin 3 çocuğunun bulunduğu, N.Ç.'nin 1 Temmuz tarihinde evden ayrılarak memleketi Kastamonu'ya gittiği ve 3 Temmuz'da boşanma davası açtığı öğrenildi. N.Ç.'nin daha önce de uzaklaştırma kararı aldığı iddia edildi.

Eşinin kendisiyle barışmaya yanaşmamasına sinirlenen H.Ç., 13 Ağustos gecesi Sambayadı Mahallesi'ndeki villasına geldi. İddiaya göre, önce lüks aracını ateşe veren H.Ç., araçta meydana gelen patlamaların ardından villaya girdi. Kapıları kilitlediği öne sürülen mimar daha sonra villayı ateşe verdi.

Alevleri ve patlama seslerini fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtaki ve villadaki yangın söndürüldü.

Ekipler villaya girdiklerinde H.Ç.'nin yangında hayatını kaybettiğini belirledi. Mimarın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından H.Ç.'nin cenazesi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

"Önce cam sesi, sonra patlama sesi duyduk"

Olayı gören 16 yaşındaki H.K., yaşananları anlattı. H.K., "Gece önce cam sesi geldi. Ardından patlama sesi duyduk. Dışarı çıktığımızda aracın yandığını gördük. Villanın sahibi eşiyle sorunları olduğu için önce aracı, arkasından villayı yakmış. Daha sonra villaya girip kapıyı kilitleyip evi ateşe vermiş, kendisi de orada yanmış. Yakmadan önce ailesine video göndermiş" dedi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın kesin nedeninin yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, Mimar, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da trajik yangın: Mimar hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Isaac Clarke Isaac Clarke:
    trajik son 0 0 Yanıtla
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