Torbacıların emniyetteki savunmaları "pes" dedirtti: Baş ağrısı için kullanıyorum

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin tespit edilen adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 175 gram esrar, 50 gram amfetamin, 25 gram metamfetamin, 100 gram bonzai, 363 adet sentetik ecza, 25 kök Hint keneviri ve 5 adet hassas terazi ele geçirildi.

"BAŞ AĞRISI İÇİN KULLANIYORUM"

Gözaltına alınan şahısların bazıları, evlerinde bulunan uyuşturucu maddelerle ilgili ilginç savunmalarda bulundu. Şüphelilerden İ.K.'nin, evinde ele geçirilen hassas terazi için, "Satıcı değilim, içiciyim. İçimliğimi tartarak tüketiyorum" dediği öğrenildi.

Diğer şüpheli M.N. evinde bulunan amfetamin için, "Bana ait değil, biri koymuş olabilir" derken, bahçesinde kenevir yetiştiren S.A. ise, "Sadece yıllık içimlik kadar ekiyorum" diyerek kendini savundu. Şüphelilerden B.A.'nın da evinde ele geçirilen 363 adet sentetik ecza için, "Baş ağrısı için kullanıyorum" demesi dikkat çekti.

6 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K., B.A., M.N., M.T. ve S.A. tutuklandı, D.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.