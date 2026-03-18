Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 72 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 72 Bin Hap Ele Geçirildi

Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 72 Bin Hap Ele Geçirildi
18.03.2026 09:50
Adana'da yapılan operasyonda 72 bin extacy hap ve diğer uyuşturucular ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Adana'da bir eve yapılan operasyonda 72 bin extacy hap ele geçilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerinin kendilerine ait olmadığını öne süren iki şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.S. (26) ile V.Ç.'in (27) uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Yapılan tespitlerin ardından söz konusu şüphelilerin kaldığı eve baskın yapıldı.

Yapılan baskında 72 bin extacy, 574 gram bonzai hammaddesi, 131 sentetik ecza, 0.8 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki sorgusunda uyuşturucu maddelerinin kendilerinin olmadığını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 72 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 72 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
