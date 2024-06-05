Adana'da Uyuşturucu Satıcısı Şüpheli Adliyede İntihar Etti - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Satıcısı Şüpheli Adliyede İntihar Etti

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Adana'da uyuşturucu satmakla suçlanan bir şüpheli, adliyeye getirildiği sırada kelepçeli halde güvenlik güçlerinden kaçarak 3. kattan merdiven boşluğuna atlayarak intihar etti. Şüphelinin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

05.06.2024 09:39
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Adana'da polis ekiplerinin adliyeye getirdiği şüpheli, kendisini 3'ncü kattan merdiven boşluğuna bıraktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şüphelinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS, NARKOTİK SUÇUNDAN YAKALADI

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki adliyede meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Oktay Güleryüz polis tarafından narkotik suçundan yakalandı.

SEVK EDİLDİĞİ ADLİYEDE İNTİHAR ETTİ

Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde duruşmaların devam ettiği sırada Güleryüz, kelepçeli halde rağmen güvenlik güçlerinden kurtulup 3'üncü kattan merdiven boşluğuna atladı.

ADLİYEDEKİ İNTİHARA SORUŞTURMA

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Oktay Güleryüz'ün öldüğünü belirledi. Güleryüz'ün cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana\'da Uyuşturucu Satıcısı Şüpheli Adliyede İntihar Etti
Kaynak: İHA

Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Uyuşturucu Satıcısı Şüpheli Adliyede İntihar Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Satıcısı Şüpheli Adliyede İntihar Etti - Son Dakika
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