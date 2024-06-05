Adana'da polis ekiplerinin adliyeye getirdiği şüpheli, kendisini 3'ncü kattan merdiven boşluğuna bıraktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şüphelinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki adliyede meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Oktay Güleryüz polis tarafından narkotik suçundan yakalandı.
Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde duruşmaların devam ettiği sırada Güleryüz, kelepçeli halde rağmen güvenlik güçlerinden kurtulup 3'üncü kattan merdiven boşluğuna atladı.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri Oktay Güleryüz'ün öldüğünü belirledi. Güleryüz'ün cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Uyuşturucu Satıcısı Şüpheli Adliyede İntihar Etti - Son Dakika
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