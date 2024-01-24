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Adana'da Uyuşturucu Satıcısının Evine Operasyon: Uyuşturucular Yatağın İçinde Bulundu - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Satıcısının Evine Operasyon: Uyuşturucular Yatağın İçinde Bulundu

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelinin evine polis baskın düzenledi. Polis, kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdiği evde yapılan aramada, uyuşturucuları yatağın içinde buldu. Şüpheli, tutuklandı.

Adana\'da Uyuşturucu Satıcısının Evine Operasyon: Uyuşturucular Yatağın İçinde Bulundu
24.01.2024 - 09:54,
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Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen şahsın evine kapıyı koçbaşıyla kırıp giren polis evde yaptığı aramada, uyuşturucuları yatağın içinde buldu. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Ş. isimli şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Bunu üzerine ekipler Yüreğir ilçesine bağlık Koza Mahallesi'ndeki eve baskın yaptı. Söz konusu şüphelinin evine kapısını koçbaşıyla kırarak giren polis, Cengiz Ş.'yi etkisiz hale getirdi. Evde yapılan aramada yatağın içerisine gizlenmiş, 3 pakette 87.45 gram bonzai, 6 pakette 3.90 gram metamfetamin, 6.19 gram bonzai hammaddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Uyuşturucu Satıcısının Evine Operasyon: Uyuşturucular Yatağın İçinde Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Satıcısının Evine Operasyon: Uyuşturucular Yatağın İçinde Bulundu - Son Dakika
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