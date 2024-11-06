Adana'da Uyuşturucu Tesisine Operasyon

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Ev görünümlü uyuşturucu paketleme tesisine operasyon

ADANA - Adana'da Seyhan polisi uyuşturucu paketleme tesisine yaptığı operasyonda 1 kilo 920 gram kokain, 12 bin 992 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde preslemesinde kullanılan makine ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki bir evi uyuşturucu paketleme tesisi olarak kullandığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler söz konusu adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyonla Barış B. isimli bir kişi yakalandı.

Evde ise, 1 kilo 920 gram kokain, 12 bin 992 uyuşturucu hap, 96 gram esrar, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, uyuşturucu madde preslenmesinde kullanılan basım makinesi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirin 6 bin 70 TL para da geçirildi.