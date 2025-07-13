Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde ilgin bir olay meydana geldi.
İddiaya göre, bir kişi arkadaşının telefonunu aldı. Şahısta onu yakalayıp bulvarda yere yatırıp boğazını sıktı ve "Telefonu vereceksin" diye bağırmaya başladı.
Bu ilginç kavga yoldan geçen motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Kavgayı ise taksici aracından inerek önledi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da yol kenarında ilginç kavga: Boğazını sıktı ve 'Telefonu vereceksin' diye bağırdı - Son Dakika
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