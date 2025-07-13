Adana\'da yol kenarında ilginç kavga: Boğazını sıktı ve "Telefonu vereceksin" diye bağırdı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde ilgin bir olay meydana geldi.

"TELEFONU VERECEKSİN"

İddiaya göre, bir kişi arkadaşının telefonunu aldı. Şahısta onu yakalayıp bulvarda yere yatırıp boğazını sıktı ve "Telefonu vereceksin" diye bağırmaya başladı.

O ANLAR KAMERADA

Bu ilginç kavga yoldan geçen motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Kavgayı ise taksici aracından inerek önledi.