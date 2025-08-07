Adana\'da Zabıta Ekipleri, Hijyen Kurallarına Uyulmadan Et Taşınan Kasaba Ceza Kesti

Adana'nın Kozan ilçesinde hijyen kurallarına uyulmadan otomobil bagajında et taşınılmasına zabıta ekipleri cezai işlem uyguladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arslanpaşa Mahallesi Aşağı Sokak'ta bulunan bir kasaba, 01 Y 4681 plakalı otomobilin bagajında kesimi yapılarak getirilen küçükbaş hayvan etleri bırakıldığı görüntülerin gündeme gelmesiyle Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Zabıta işletmeye giderek denetimde bulundu. Denetim sonrasında hijyen ve denetim olmadan kasaba getirilen etlerle ilgili 3 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, işletmedeki ürünlerin mühürleri olup olmadığı kontrol edildi. - ADANA