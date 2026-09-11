Adana\'da zabıtanın kaldırım müdahalesinde biberler yola saçıldı

Adana'da zabıta ekiplerinin kaldırım işgaline yönelik müdahalesi sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Seyyar satıcıların çuvallardaki salçalık biberleri yola saçmasıyla kaldırım ve yol kısa sürede biberlerle kaplandı.

Olay, Yüreğir ilçesindeki Yavuz Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırım üzerinde salçalık biber satışı yapan seyyar satıcılara Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından müdahale edildi.

Müdahale sırasında yaşanan tartışmanın ardından çuvallardaki salçalık biberler yola saçıldı. Kaldırım işgaline son vermek için yapılan müdahalenin ardından bu kez yol ve kaldırım biberlerle doldu.