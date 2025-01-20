Adana\'daki Geri Dönüşüm Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
ADANA - Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinde çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki 2 işletmeye daha sıçradı.
İhbar üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. TOMA'ların da destek verdiği yangın, yaklaşık saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı
Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.
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