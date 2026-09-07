Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliden 9'u tutuklandı - Son Dakika
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Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliden 9'u tutuklandı

Adana\'daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliden 9\'u tutuklandı
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Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde 217 gram metamfetamin, 172 gram bonzai hammaddesi ve 2 bin 195 sentetik ecza ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda metamfetamin, bonzai hammaddesi, sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve hassas teraziler ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespit edilmesi ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üstleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 33 pakette toplam 217,63 gram metamfetamin, 24 pakette 172,55 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddeden yaklaşık 17 kilogram 255 gram bonzai elde edilebileceği belirtildi.

Aramalarda ayrıca 5 pakette 34,51 gram bonzai, 2 bin 195 adet sentetik ecza, 4 ruhsatsız tabanca, 5 mermi ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliden 9'u tutuklandı - Son Dakika

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