Adana Kozan\'da çukurla bozulan yolda motosikletle otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde altyapı çalışması sonrası kumla kapatılan yolda oluşan çukur nedeniyle motosiklet ve otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kozan ilçesi Andıl Caddesi'nde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmasının ardından kumla kapatılan yolda yağışlar sonrası çukurlar oluştu. Akşam saat 20.00 sıralarında çukurların oluştuğu yolda Yaşar A. idaresindeki 01 AVB 546 plakalı motosiklet ile Mehmet A. yönetimindeki 01 AIU 793 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından yoldaki çukurların yeni bir kazaya neden olmaması için bölgeye zabıta ekipleri gelirken, belediye iş makineleri yolda kumlama yaparak çukurları geçici olarak kapattı. Bozuk zeminde ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin çukurlardan kaçmak için yaptığı manevralar ve karşı şeride geçmeleri ise trafikte yaşanan tehlikeyi gözler önüne serdi. Yolun haftalardır bozuk olduğunu belirten sürücüler, çukurlar nedeniyle araçlarının zarar gördüğünü ve tamir masraflarından bıktıklarını ifade ettiler.