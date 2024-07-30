Adana Kozan'da Orman Yangınında Evini Yitiren Yaşlı Adam: Her Şeyim Gitti

3.Sayfa

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında evi yanan yaşlı adam, emeklerinin kül olduğunu söyleyerek, "Kozan'da evimi sattım burada yaşamaya başladım. Her şeyim vardı gitti. Evim yandı, başıma yıkıldı" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Köseli Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınında 45 hektar alan zarar gördü. Mahalledeki bazı evler de yanarak kül oldu. Yanan ev ve küle dönen ormanlık arazi havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan 86 yaşındaki İbrahim Avcı, 80 yıllık evinin yangında küle döndüğünü ve eşi Fatma'nın 15 gündür yoğun bakımda olduğu için kendisinin de yangın sırasında evde olmadığını anlattı. Çocuklarının yangını söndürmeye çalıştığını söyleyen Avcı, "Yıllardır burası için çalışıyordum yandı gitti. Çekeceğimiz varmış. Evim buradaydı. 86 yaşındayım. Kozan'da evimi sattım burada yaşamaya başladım. Her şeyim vardı gitti. 8 kat yatağım kül oldu. Evim yandı başıma yıkıldı. Eşim hasta yoğun bakımdaydı. Allah devletimize zeval vermesin sabahtan geldiler tutanaklar tuttular" dedi.

"Çardağımız evimiz kül oldu"

Bütün birikiminin yandığını belirten İbrahim Avcı, "Yangında eşimi ziyarete gitmiştim. 'Yangın var' diye aradılar ben gelemedim. Çocuklar da canını zor kurtarmış. Çardağımız evimiz kül oldu. Tohumluk ve kışlık buğdayım vardı hepsi gitti" diye konuştu. - ADANA