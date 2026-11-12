Adana Kozan\'da yanan Mercedes kullanılamaz hale geldi, alevler komşu araca sıçradı

Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, yanındaki araca da sıçradı. Yangında iki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Türkeli Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesindeki park halinde otomobilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 ZK 666 plakalı Mercedes marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobilin hemen yanında park halinde bulunan diğer araca da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Mercedes marka otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı diğer araçta da hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.