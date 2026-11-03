Adana merkezli haraç iddiasıyla Kurşunlar örgütüne operasyonda 25 gözaltı yapıldı - Son Dakika
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Adana merkezli haraç iddiasıyla Kurşunlar örgütüne operasyonda 25 gözaltı yapıldı

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Adana merkezli 3 ilde Kurşunlar örgütüne eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün iş insanlarını yurt dışı numaralardan arayıp haraç istediği, iddiaya göre 2010 doğumlu bir çocuğu başından yaraladığı belirtildi.

Adana merkezli 3 ilde, liderliğini Mehmet Raşit Aktay'ın yaptığı öne sürülen "Kurşunlar" silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. İş insanlarını yurt dışı kaynaklı telefon numaralarından arayarak ölümle tehdit ettikleri ve haraç istedikleri belirlenen örgüt üyelerinin, 2010 doğumlu bir çocuğu da başından silahla yaraladıkları tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince "Kurşunlar" silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü. Örgütün özellikle Adana'nın Dağlıoğlu ve Gülbahçesi mahallelerinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında 3 Kasım 2026 günü saat 06.00'da Adana merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 35 şüpheliden 25'i gözaltına alındı.

İş insanlarını yurt dışı numaralarından arayarak tehdit etmişler

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, iş yeri ve ikamet kurşunlama, silahla tehdit, mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin sosyal medya paylaşımları üzerinden örgütün reklamını yaptıkları ve yeni üyeler kazanmaya çalıştıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin ayrıca yurt dışı kaynaklı telefon numaraları üzerinden iş insanlarını arayarak ölümle tehdit ettikleri ve haraç adı altında para talep ettikleri ortaya çıkarıldı.

Haraç istedikleri kişinin oğlunu başından vurmuşlar

Soruşturma dosyasında yer alan en dikkat çekici olayın 19 Ekim 2026 tarihinde yaşandığı öğrenildi. İddiaya göre örgüt üyeleri, haraç talep ettikleri bir kişinin 2010 doğumlu oğlunu öldürme kastıyla silahla başından yaraladı.

Önceki operasyonda 34 kişi tutuklanmıştı

Örgüte yönelik 26 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen önceki operasyonda 53 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 34'ü tutuklanmıştı. Ancak yürütülen yeni soruşturmalar kapsamında şüphelilerin benzer suçları işlemeye devam ettiklerinin değerlendirildiği belirtildi.

6 şüpheli yurt dışında, 9 şüpheli cezaevinde

Yapılan tespitlerde, yeni operasyon kapsamında hedef alınan 35 şüpheliden 6'sının yurt dışında, 9'unun ise ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden 7'si hakkında başka soruşturma ve dosyalar kapsamında yakalama kararı olduğu, bunlardan 3'ünün kırmızı bültenle arandığı bildirildi.

Örgüt lideri olduğu belirtilen Mehmet Raşit Aktay ile örgüt yöneticisi ve üyelerinden bazılarının farklı ağır ceza mahkemelerinde uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme gibi suçlardan yargılandıkları ve haklarında kırmızı bülten bulunduğu kaydedildi.

Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4'ü aranan şahıs (ASÇ) olmak üzere toplam 35 şüphelinin yakalanması hedeflenirken, 25 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelAdanaSon Dakika

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