Kozan\'da Kurşunlama Olayı: 5 Şüpheli Tutuklandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde iş yerlerini kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 noktada 2- 9 Eylül tarihleri arasında "Huzur-Güven" uygulaması yapıldı. Uygulamada polis geçtiğimiz hafta galeri, mobilya mağazası başta olmak üzere 4 iş yerini kurşunlayan 5 zanlı yakalandı.

"Silahla tehdit ve mala zara verme" suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Uygulamalarda ayrıca 3 ruhsatsız tabanca ve 51 mermi, 10,28 gram uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 1 uyuşturucu satıcısı da tutuklandı.

Öte yandan, ilçede 8 araca modifiyeden işlem yapılırken, 56 motosiklet sürücüsüne idari ceza uygulandı. - ADANA