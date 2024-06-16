Adana'nın sıcağından kaçanlar Feke ve Saimbeyli'ye akın etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'nın sıcağından kaçanlar Feke ve Saimbeyli'ye akın etti

Adana il merkezindeki aşırı sıcaklık nedeniyle tatil fırsatı bulan vatandaşlar, daha serin ve doğal ortamları olan Feke ve Saimbeyli ilçelerine yoğun ilgi gösterdi. Feke'de lavanta tarlaları ziyaretçilere açılırken, Saimbeyli'de Obruk Şelalesi doğa kampçılarının tercihi oldu. İlçe kaymakamları ve jandarma personeli, ziyaretçileri bayram şekeri ile karşıladı.

16.06.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın sıcağından kaçan vatandaşlar daha serin olan ve muhteşem doğası bulunan Feke ile Saimbeyli ilçesine akın etti.

Kurban Bayramında Adana il merkezinde hava sıcaklığı nem ile birlikte 50 dereceye varınca tatili fırsat bilen vatandaşlar Feke ve Saimbeyli ilçesine gitmeyi tercih etti. Feke ilçesinde lavanta tarlaları ziyaretçilerine kapılarını açarken, Saimbeyli ilçesinde Obruk Şelalesi doğa kampçılarının gözdesi oldu. Feke ve Saimbeyli ilçesinde kaymakam ve Jandarma personeli ilçe girişinde ziyaretçilerini bayram şekeri ile karşıladı.

Feke Kaymakamı Şafak Karaca'da ilçeye gelen vatandaşları karşılayıp, şeker verip bayramlarını tebrik etti. Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar ise Tırtat mevkiinde beraberindeki ilçe emniyet amiri, ilçe jandarma komutanı ve kolluk ekipleri ile trafik uygulamasına katıldı. Açar, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda ikaz etti. Vatandaşların Kurban Bayramını tebrik edip sürücülere ilçenin tanıtımında önemli rol oynayan Saimbeyli Kirazı ikramında bulundu. - ADANA

Kaynak: İHA

Saimbeyli, Jandarma, Tatil, Adana, Feke, Yerel Haberler, Turizm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'nın sıcağından kaçanlar Feke ve Saimbeyli'ye akın etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı Sedef Güler’in katil zanlısı yakalandı Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı
11:37 Bayram namazında Gazze protestosu Biden ve Netanyahu’nun yer aldığı pankartı taşladılar Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar
11:15 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş
10:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris’te kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te kıldı
09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
12:04 Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor! Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi
11:24 Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti
11:23 Türkiye’de ithal araçların pazar payı arttı Türkiye'de ithal araçların pazar payı arttı
11:06 Antalya Havalimanı’nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı Antalya Havalimanı'nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı! Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı
10:52 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
10:30 Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor
10:24 Bir Kurban Bayramı klasiği Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor
10:19 Özgür Özel’den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz Özgür Özel'den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz
10:09 MasterChef Türkiye’de duygusal anlar Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 13:25:51. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'nın sıcağından kaçanlar Feke ve Saimbeyli'ye akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement