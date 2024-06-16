Adana'nın sıcağından kaçanlar Feke ve Saimbeyli'ye akın etti

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Adana'nın sıcağından kaçan vatandaşlar daha serin olan ve muhteşem doğası bulunan Feke ile Saimbeyli ilçesine akın etti.

Kurban Bayramında Adana il merkezinde hava sıcaklığı nem ile birlikte 50 dereceye varınca tatili fırsat bilen vatandaşlar Feke ve Saimbeyli ilçesine gitmeyi tercih etti. Feke ilçesinde lavanta tarlaları ziyaretçilerine kapılarını açarken, Saimbeyli ilçesinde Obruk Şelalesi doğa kampçılarının gözdesi oldu. Feke ve Saimbeyli ilçesinde kaymakam ve Jandarma personeli ilçe girişinde ziyaretçilerini bayram şekeri ile karşıladı.

Feke Kaymakamı Şafak Karaca'da ilçeye gelen vatandaşları karşılayıp, şeker verip bayramlarını tebrik etti. Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar ise Tırtat mevkiinde beraberindeki ilçe emniyet amiri, ilçe jandarma komutanı ve kolluk ekipleri ile trafik uygulamasına katıldı. Açar, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda ikaz etti. Vatandaşların Kurban Bayramını tebrik edip sürücülere ilçenin tanıtımında önemli rol oynayan Saimbeyli Kirazı ikramında bulundu. - ADANA