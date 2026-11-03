Motosikletle gelip otele kurşun yağdırdı! Tüfeği yere atıp kaçtı - Son Dakika
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Motosikletle gelip otele kurşun yağdırdı! Tüfeği yere atıp kaçtı

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Motosikletle gelip otele kurşun yağdırdı! Tüfeği yere atıp kaçtı
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Adana’da motosikletle gelen kimliği belirsiz bir şüpheli, 3 yıldızlı bir otele pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmalar otelin camlarına isabet ederken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kullandığı tüfeği yere atarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir otel, motosikletle gelen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Polis, şüpheliyi belirlemek için güvenlik kameralarını inceliyor.

Motosikletle gelip otele kurşun yağdırdı! Tüfeği yere atıp kaçtı

MOTOSİKLETLE GELİP ATEŞ AÇTI

Şakirpaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi motosikletle bulvar üzerindeki 3 yıldızlı otelin önüne geldi. İddiaya göre şüpheli, otele pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar otelin camlarına isabet etti.

Motosikletle gelip otele kurşun yağdırdı! Tüfeği yere atıp kaçtı

TÜFEĞİ YERE ATIP KAÇTI

Şüpheli, saldırının ardından kullandığı tüfeği yere atarak olay yerinden kaçtı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Motosikletle gelip otele kurşun yağdırdı! Tüfeği yere atıp kaçtı

KAMERALAR İNCELENİYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Otelde inceleme başlatan ekipler, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosikletle gelip otele kurşun yağdırdı! Tüfeği yere atıp kaçtı
Kaynak: İHA
İnceleme3. SayfaGüncelSeyhanPolisAdanaSon Dakika

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