Adana Valisi: Cinayetler Organize Suçla İlgili Değil - Son Dakika
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Adana Valisi: Cinayetler Organize Suçla İlgili Değil

Adana Valisi: Cinayetler Organize Suçla İlgili Değil

Vali Köşger, Adana'daki cinayetlerin münferit vakalar olduğunu, organize suç bağlantısı olmadığını belirtti.

11.02.2025 15:07
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, son 5 günde kentte yaşanan cinayet olaylarına ilişkin, "Olayların arkasında organize suç örgütü yok" dedi.

Adana Valiliği'nde Asayiş Değerlendirmesi Toplantısı düzenlendi.

Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlık ettiği toplantıya Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Köşger, suç oranlarında azalmalar olduğunu söyledi. Kentte yaşanan bazı asayiş olaylarına da değinen Köşger, son günlerde yaşanan cinayetlerin organize suç örgütleri ile bağlantılı olmadığını anlattı.

Katil, şoför çıktı

Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde öldürülen Saltuk Buğra Keçebaş'ın cinayet şüphelisinin İstanbul'da gözaltına alındığını belirten Vali Köşger, "Kendisinin 5 yıldır şoförlüğünü yapan, aralarında maddi alacak verecek hadisesi olan bir kişi. Zatın akrabalarının da bu şahıs tarafından dolandırıldığını iddia ettiği, maddi mevzularından kaynaklı bir münferit, adi cinayet. Bir organize suç hadisesi değil. Herhangi bir organize suç yaptığı gibi bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Maalesef böyle bir elim hadise yaşandı"

Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde Talat A.'nın (20), çift tabanca ile girdiği medikal ürünlerin satıldığı iş yerinde, Faut Kalaycık (64) ile damatları Özgür Ozan Ekinci (43) ve Oğuzhan Söylemezler'i (29) öldürdüğü olaya ilişkin Vali Köşger, "Bir medikal firmada öfke kontrolü zayıf olan bir genç, kendisinin kız arkadaşına yönelik bir hadiseden fevri bir hareketle bu cinayeti işledi. Onda da arkasında organize suç örgütü vesaire yok. Tamamen münferit bir adi vaka. Her ikisinin faili de katilleri de elde, ifadeleri alınıyor. Adli tahkikat süreci devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Bizim yapmamız gereken hukuk çerçevesinde öncelikle suçların önlenmesi konusunda gereken gayreti göstermek. Her şehirde olabilen, münferit, bu tür öfke patlaması veya buna benzer herhangi bir saikle yapılan cinayetler konusunda arkadaşlarımızın gayret etmesi gerektiği anlaşılıyor. Kaçakçılık, organize suçlar ve diğerlerine konsantre olmuş arkadaşlarımızın bu tarafta da gayretimizi artırmamız gerektiğini bugünkü istişarede kararlaştırdık. Kız arkadaşına yönelik bir şeyden öfkelendiğini ve o öfkeyle gelip yaptığını söylüyor. 20 yaşında bir genç. Poliste herhangi bir kaydı olmayan bir vatandaşımız. 2 arkadaşıyla birlikte kavgaya gittiklerini söyleyerek onları yanına alıyor ve gidip sıkıyor silahla. Maalesef böyle bir elim hadise yaşandı, çok üzgünüz" diye konuştu.

Öte yandan Vali Köşger, kentte 1 ayda 2 bin ruhsatsız silahın ele geçirildiğini söyledi.

"Görüntüleri yayanların cezasını vereceğiz"

Medikal firmasında 3 kişinin öldürülme anlarına ilişkin görüntülerin yayılmasına ilişkin de konuşan Vali Köşger, daha sonra şunları söyledi:

"Biz buna çok kızgınız. Bunun nereden sızdırıldığını arkadaşlarımız araştırıyor. Bunu sızdıran her kimse, hukuk içinde cezası neyse en ağır şekilde cezalandıracağız. Adana'nın imajına çok önem veriyoruz. Bunun da ötesinde, ailesi olan insanların, o acı anı görmesi gerekmeyen insanlar var. Tüm 85 milyona teşhir edilmesine ne gerek var? Bu tür hadiselerin teşhir edilmesi her türlü zararlı. Çünkü anormali normalleştiriyorsunuz. 3 kişinin öldürüldüğünü gören insanlar bunu normal bir şeymiş gibi algılıyor. Maalesef genç kuşaklar da bilgisayarda silahla oynanan oyunlardan kaynaklı bunun oyun olduğunu düşünmeye başladılar. Böyle bir suç işleme meyli arttı. Organizenin dışında kişilerde de bunu görüyoruz. Onu önlemek adına arkadaşlarımız faaliyetlerine devam edecekler." - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana Valisi: Cinayetler Organize Suçla İlgili Değil - Son Dakika

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