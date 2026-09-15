Adana Yüreğir\'de minibüsün çarptığı 11 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

Adana'da yolcu minibüsünün çarptığı 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeden uzaklaşan minibüs sürücüsü daha sonra karakola giderek teslim oldu.

Kaza, saat 08.40 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Levent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızla ilerleyen yolcu minibüsü, aniden yola fırlayan 11 yaşındaki yabancı uyruklu M.M.Ş.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuk kanlar içerisinde yerde kaldı. Çarpma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü araçtan inerek bir süre olay yerine baktı. Daha sonra yeniden minibüsüne binen sürücü, bölgeden hızla uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan minibüs sürücüsünün olayın ardından karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

"Çocuğun durumu ağır, yoğun bakıma aldılar"

Olayı gören vatandaşlardan Ömer Kükrek, çocuğun marketten çıktığını ve sonrasında minibüsün çocuğa çarptığını söyleyerek, "Minibüsün çocuğa vurması sonucu çocuk sürüklendi. Çocuk burada dilini yuttu. Sonra ambulans geldi, aldığımız bilgiye göre ambulansta da kalbi durmuş. Çocuğun durumu ağır, yoğun bakıma aldılar. Vücudunda sağlam bir yer kalmamış. Buradan belediye başkanlarına sesleniyorum; Burada sürekli kaza oluyor. Halkın canının bu kadar değersiz olmaması lazım. Yarın sizin çocuğunuzun torununuzun başına da gelebilir. Burada neden kasis yok? Koskoca mahallede bir tane kasis yok. Şoför kaçtı, sonrasında gidip karakola teslim olmuş" dedi.

"Minibüs sürücüsü frene basıyor ama çocuğa vuruyor"

Vatandaş Mehmet Sarıdağ ise minibüsün hızlı geldiğini belirterek, "Sabah çocuk bakkaldan çıkmış giderken minibüs sürücüsü frene basıyor ama çocuğa vuruyor. Buralara birkaç kasis yapılması lazım. Çocuğun yanına geldiğimde yerler ve çocuk kanlar içindeydi. Burada dolmuşlar çok hızlı gidiyor" ifadelerini kullandı.