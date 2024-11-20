Adapazarı'nda Cinayet: Sevgilisini Vurdu - Son Dakika
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Adapazarı'nda Cinayet: Sevgilisini Vurdu

Adapazarı\'nda Cinayet: Sevgilisini Vurdu

Sakarya'da 3 ay önce tanıştığı sevgilisini sokakta vurarak öldüren A.A. adliyeye sevk edildi.

20.11.2024 16:59
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 ay önce tanıştığı 1 çocuk annesi sevgilisini sokak ortasında silahla vurarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan markette çalışan Şelale Mırzalı (32) isimli kadın, iş yerine gittiği sırada silahla vuruldu. Kurşunların hedefi olan Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı Mırzalı ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Mırzalı, vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şahsın olay yerinden silahla kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından harekete geçen Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayetin faili A.A.'yı (45) olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte kısa sürede Çamyolu Mahallesi mevkisinde yakaladı. Yakalanan A.A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının son günlerde aralarında yaşadıkları tartışma sebebi ile olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

3 ay önce tanışmışlar

1 çocuk annesi olan Şelale Mırzalı'nın yaklaşık 8 ay önce eşinden boşandığı öğrenildi. Mırzalı'nın A.A. ile yaklaşık 3 ay önce Adapazarı'nda aynı yerde çalıştığı AVM'de tanıştığı ve aralarında gönül ilişkisi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adapazarı'nda Cinayet: Sevgilisini Vurdu - Son Dakika

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