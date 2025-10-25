Adapazarı'nda Feci Kaza: 71 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Adapazarı'nda Feci Kaza: 71 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

25.10.2025 13:50
Adapazarı'nda yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Sedat Kirtetepe Caddesi'nde dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 71 yaşındaki N.D. isimli kadına (71), S.Y. idaresindeki otomobil çarptı.

YAŞLI KADIN METRELERCE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan kadın yolda metrelerce savruldu. Ağır yaralanan kadının yardımın a ilk olarak çevredeki esnaf koştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan N.D., burada hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü S.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Cinayet gibi kaza! Arabanın çarptığı yaşlı kadın metrelerce savruldu

FECİ KAZA KAMERADA

Otomobilin aldığı hasar kazanın şiddetini gözler önüne sererken, aracın kadına çarptığı an ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin çarpması ile birlikte kadının havaya savrulması ve daha sonrasında yere düşerek metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı. Devamında ise çevredeki vatandaşların panik ile yardım için bölgeye koştuğu görüldü.

Cinayet gibi kaza! Arabanın çarptığı yaşlı kadın metrelerce savruldu

"ARAÇ BAYAĞI HIZLIYDI"

Olaya şahit olan bölge esnafından Ferhat Yatçı yaşananları, "Kazanın olduğu bölgede esnafım. Ben çay istiyordum. Kadın yaya geçidine yaklaştığı anda otomobil çarptı. Araç bayağı hızlıydı. Zaten vurma sesiyle ben kafamı çevirdim, kadını havada gördüm. Ortalama 50-60 metre ileriye düştü kadın. Ben hemen koştum ilk yardım yapayım diye. Gittim baktım kadın hareket etmiyordu. Nabzı atmıyordu. Diğer çevredeki esnaf arkadaşlar da yardıma koştu o esnada ambulansa haber verildi. Bir arkadaş da elektronik saat vardı onunla baktı, 'ben de nabız almıyorum' dedi bıraktık. Bu yol geniş çift şerit olduğu için araçlar hızlı geliyor. Yaya geçidini de fazla önemsemiyorlar, halbuki önemseseler bu kaza olmayacaktı" ifadeleriyle anlattı.

Kaynak: İHA

